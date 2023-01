L'Ocean Viking salva 37 migranti su un gommone al largo della Libia: sbarcheranno al porto di Ancona. «Troppo lontano»

ANCONA - Sbarcheranno al porto di Ancona i 37 migranti recuperati al largo della Libia, in acque internazionali, dalla nave Ocean Viking. La Prefettura ha contattato nelle scorse ore il presidente dell'Autorità portuale, Enzo Garofalo, per comunicare l'eventualità che l'imbarcazione umanitaria dell'associazione Sos Méditerranée raggiunga il porto dorico per consentire lo sbarco dei naufraghi salvati, molti dei quali intossicati e con ustioni da carburante.

Salvati 37 migranti, l'Ocean Viking approderà ad Ancona

Per Sos Mediterranee la scelta non è delle più agevoli: «Il porto - scrive l'Ong -è 1.575 km distante dall'area di operazioni, a 4 giorni di navigazione. Le previsioni meteo sono in peggioramento da domenica notte, esponendo i naufraghi a forti venti ed a mare agitato».

La #OceanViking ha salvato 37 persone da un gommone sovraffollato in acque al largo della Libia. Ceiling stiamo prendono cura dei sopravvissuti con intossicazione e ustioni da carburante. pic.twitter.com/iSQqTZNhiB — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) January 7, 2023