Ancona, non risponde da quindici giorni alle telefonate. Croce Gialla e Vigili del Fuoco entrano in casa e svelano l'arcano

ANCONA Un intervento con scoperta, oggi (12 febbraio), da parte della Croce Gialla ad Ancona. In via Ascoli Piceno, insieme ai Vigili del Fuoco e all'Automedica, i sanitari sono entrati nell'abitazione di un 80enne che da quindici giorni non rispondeva alle chiamate di un parente.

La scoperta

Una volta sul posto, vedendo che in casa non c'era nessuno, sono stati i residenti a informare sanitari e pompieri della partenza della situazione. L'anziano, infatti, dalle prime ricostruzioni sarebbe partito verso l'India senza avvisare nessuno dei suoi familiari facendo crescere, in questo modo, lo stato di preoccupazione.