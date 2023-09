“Non come, ma quello”, una mostra alla Mole di Ancona per sostenere gli affidi

ANCONA - Farà tappa ad Ancona, alla Mole, da sabato 9 fino al 20 settembre, la mostra itinerante “Non come ma quello. La sorpresa della gratuità”, organizzata dall’associazione “ Famiglie per l’ accoglienza” per il quarantennale di attività. «L’obiettivo – ha affermato il presidente Massimo Orselli – è sensibilizzare la cittadinanza e le famiglie sul tema dell’ accoglienza, dell’adozione e in particolare dell’affido familiare, in collaborazione con l’assessorato alla Politiche Sociali, la Caritas, Opere Padre Guido e Ufficio Migranti Diocesi».

La mostra presenta opere di 14 artisti: di pittori, scultori, poeti italiani ed esteri che prima hanno vissuto l’esperienza dell’ accoglienza e poi hanno realizzato i loro lavori. «Vogliamo promuovere e sostenere il fenomeno dell’affido e dell’adozione e l’esperienza delle famiglie che vi si aprono» ancora Orselli, che ha ricordato come nelle Marche sono circa 200 le famiglie che offrono ospitalità e sono circa 20 gli affidi ed altrettante adozioni, oltre al sostegno di qualche ragazzo disabile. Parallelamente alla mostra ci saranno altre iniziative: sabato inaugurazione alle 10,30, domenica concerto del pianista compositore Marcello Cesena, lunedì testimonianza della Caritas, mercoledì 13 famiglie in festa con la band “One Way” e sabato 16 incontro con una famiglia affidataria di Padova. Orario mostra 10-12,30 e 16-20. Ingresso libero.