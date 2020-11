Ecco il megastore più veloce del virus: venerdì prossimo l’inaugurazione, nonostante lo stop per l’epidemia

ANCONA - Il tempo dell’attesa è praticamente finito. Venerdì della prossima settimana verrà inaugurato il nuovo supermercato a Vallemiano, della catena alimentare dell’Eurospin. Per il quartiere si tratta di una occasione più unica che rara per il rilancio dell’intera zona che oltre al supermercato potrà contare su un ristorante bistrot denominato “Sapori di Stelle”.

LEGGI ANCHE:

Chiede da bere, si accendono subito gli animi: vola un colpo, barista portato in ospedale

Supermercato che è nato nella zona che un tempo ospitava i Monopoli di Stato. Un’area piuttosto estesa basti pensare che il solo punto vendita dell’Eurospin potrà contare su una superficie interna di 2.230 mq a cui si devono aggiungere i 460 mq a disposizione del ristorante mentre il piazzale sarà in grado di ospitare oltre 160 auto.

Numeri che la dicono lunga sull’importanza di questo punto vendita dove nella zona esterna è stato ricavato anche un angolo di verde di oltre 1000 mq e un’area giochi per bambini con tanto di scivoli ed altalene di circa 100mq. Quello che verrà inaugurato venerdì 27 a Vallemiano sarà il punto vendita più grande dell’Eurospin compartimento Tirrenica che comprende 3 regioni Marche Umbria e Toscana. Dopo la demolizioni del vecchio complesso che ospitava i Monopoli di Stato i lavori per la costruzione del nuovo supermercato sono iniziati il 27 di gennaio ma a causa del Covid il cantiere è rimasto fermo dal 13 marzo al 4 di maggio. Una pausa che ha creato tanti problemi alla tabella di marcia e invece la ditta Maurizio Giacobetti impresa di costruzioni è riuscita a contenere i tempi per la consegna del nuovo supermercato.



A una settimana dal taglio del nastro gli operai stanno sistemando la zona del parcheggio mentre all’interno del supermercato il personale ha iniziato ad allestire gli scaffali con la merce e in tanti in questi giorni hanno notato un certo movimento di camion con derrate alimentari fare tappa proprio al nuovo supermercato. Eurospin ha deciso di puntare sul quartiere di Vallemiano anche in base ad una serie di ricerche di mercato che hanno messo in evidenza come in zona ci sia potenziale clientela. Da qui la decisione di costruire un nuovo punto vendita che potrebbe davvero ridare nuova linfa al quartiere di Vallemiano finito nel dimenticatoio tra degrado e abbandono in genere.

Un’occasione anche per i residenti della zona in un quartiere dove le attività commerciali da diversi anni sono in sofferenza per una serie di motivi. Attirare gente potrebbe giovare a tutti ma le sorprese non finiscono qui per il semplice fatto che una volta inaugurato il nuovo supermercato di Vallemiano il gruppo Eurospin ha intenzione di aprire un nuovo punto vendita. La zona indicata dalla ricerca di mercato e dai cosi detti sviluppatori si troverebbe alla Baraccola per la precisione dalle parti di Pontelungo dove entro due anni l’Eurospin potrebbe aprire un nuovo punto vendita dopo quello di Vallemiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA