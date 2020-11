Chiede da bere, si accendono subito gli animi: vola un colpo, barista portato in ospedale

ANCONA - Pomeriggio piuttosto movimentato in via Carducci: intorno alle 18 si è accesa una zuffa in un negozio dove un italiano ha chiesto da bere ad un pakistano ma in un attimo si è accesa la discussione: prima alcune parole grosse poi il pakistano - 46 anni - è stato raggiunto al volto da un colpo e la successiva caduta con la Croce Gialla che è intervenuta e dopo aver visto la ferita alla testa lo ha portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Sul posto per ricostruire la situazione anche i carabinieri.

