Scontro frontale tra due auto lungo la Statale Adriatica: ferita una persona

CASTELFIDARDO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14,30 lungo la SS.16 in località Castelfidardo per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare due autoveicoli si sono scontrati frontalmente. Uno degli occupanti è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. La squadra di Osimo intervenuta con un'autobotte e un mezzo 4x4 ha messo in sicurezza le auto e la zona dell'intervento. Sul posto anche la polizia locale e i carabinieri.



16:05

