Ancona, maxi tamponamento tra tre auto vicino all'Inrca: due persone al pronto soccorso

ANCONA Attimi di paura oggi pomeriggio (5 gennaio) ad Ancona in via Manzoni, in zona Locomotiva, all'incrocio con via Ungaretti nei pressi dell'Inrca. In un tamponamento sono state coinvolte tre auto con due persone ferite costrette a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso con codice di media gravità.

LEGGI ANCHE: Aeroitalia – Atim, intervengono Confartigianato e Cna: Voli aerei, serve continuità contro l'isolamento delle Marche

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, una vettura si apprestava a fare l'incrocio ed è stata tamponata. Sullo slancio, terminando in mezzo alla corsia, è stata centrata da una terza auto. Sul posto Croce Gialla e automedica.