Crolla a terra mentre aspetta l'autobus, choc in piazza Roma: l'uomo portato all'ospedale. Un secondo malore in via Veneto

ANCONA – Malori in serie in strada, due uomini sono stati soccorsi dal 118 e dalla Croce Gialla di Ancona. É successo tutto nel giro di pochi minuti. Poco prima delle 14 in via Veneto un 50enne si è sentito male e si è accasciato mentre passeggiava. I soccorsi sono stati attivati tempestivamente. Per fortuna l'uomo si è ripreso e ha rifiutato il trasferimento all'ospedale. Attorno alle 14,15 in piazza Roma un 60enne è crollato a terra mentre si trovava alla fermata dell'autobus. I presenti hanno avvertito il numero unico d'emergenza 112. Sul posto, la centrale del 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza della Croce Gialla. Il paziente è stato portato al Pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.

LEGGI ANCHE

Fabbrica chiusa per lutto, è morto Roberto Semprucci, 50 anni, mobiliere e cofondatore di Mcs

LEGGI ANCHE

L'auto sbanda e finisce nel fosso, due feriti in gravi condizioni

Ultimo aggiornamento: 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA