Fabbrica chiusa per lutto, è morto Roberto Semprucci, 50 anni, mobiliere e cofondatore di Mcs

PESARO - Cordoglio nel mondo dell’imprenditoria per la scomparsa di Roberto Semprucci, 50enne mobiliere molto conosciuto per avere fondato insieme al fratello Simone il mobilificio Mcs Mobili di Villagrande di Mombaroccio, dal 1994 una delle più importati realtà produttive del Pesarese. La notizia della scomparsa di Roberto si è diffusa in mattinata dopo che lo stesso mobilificio ha annunciato ai dipendenti che oggi non avrebbe riaperto per lutto. Roberto aveva fondato Mcs Mobili giovanissimo, forte dell’esperienza maturata nel settore legno grazie al padre Giorgio. La società, all’epoca operante nella lavorazione di prefabbricati per mobili in conto terzi, si propose poi sul mercato con una strategia molto aggressiva e innovativa. Grazie all’impegno costante, in pochi anni, l’azienda è diventata una delle protagoniste nel settore dei prefabbricati.

Ultimo aggiornamento: 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA