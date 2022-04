L'auto sbanda e finisce nel fosso, due feriti in gravi condizioni

OSIMO - Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale che si è verificato in via Flaminia I, la strada che collega Osimo a Osimo Stazione, poco dopo le 22.30 di lunedì, giorno di Pasquetta.

Due ragazzi viaggiavano in discesa, a bordo di una Bmw, sulla strada piena di curve, quando per cause in corso di accertamento, il mezzo è sbandato e, dopo aver urtato il guardrail, è finito nel fosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con l'automedica e due ambulanze e i carabinieri. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale in gravi condizioni.

