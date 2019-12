Malore nel parcheggio dopo aver fatto la spesa: momenti di paura per un79enne

ANCONA - Aveva appena fatto spesa al Lidl nel punto vendita sulla Flaminia all'ingresso di Ancona quando un attimo prima di rientrare in auto si è sentito male. Momenti di paura per un cittadino del Marocco di 79 anni insieme ad un'altra persona con la Croce Gialla che insieme all'automedica sono subito itnervenute sul posto per i soccorsi. L'uomo si è ripreso ma per sicurezza è stato portato all'ospedale di Torrette per gli accertamenti del caso.

LEGGI ANCHE:

Si sente male alla guida della sua auto ma riesce a fermarsi: è in gravi condizioni

Lite dopo la cena, malore nel fast food. E una donna finisce al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA