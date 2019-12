Si sente male alla guida della sua auto ma riesce a fermarsi: è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si è sentito male mentre era alla guida della sua auto alla rotatoria dell'Ikdea e solo grazie ad una grande freddezza è riuscito ad accostare e chiedere aiuto con i passanti che hanno subito fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto in un attimo la Croce Gialla e l'automedica con l'uomo - un 61enne - portato in gravi condizioni all' ospedale di Torrette