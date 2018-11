Malore mentre aspetta in fila all'ufficio postale. Cade e batte la testa, è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sviene e batte la testa sul pavimento. Paura ieri mattina all’ufficio postale di Posatora, dove un nonnino di 95 anni ha accusato un malore ed è caduto rovinosamente a terra. Ci sono stati momenti di grande apprensione e sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa. L’anziano è stato trattato sul posto e fortunatamente ha risposto bene alle prime cure. Probabilmente si è sentito male per un problema cardiocircolatorio mentre era in fila per pagare un bollettino. A causa del malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro, battendo la testa. È successo poco dopo mezzogiorno nell’ufficio postale di via Monte Vettore. Il 95enne è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in codice giallo per tutti gli accertamenti del caso, soprattutto per comprendere quale possano essere gli esiti del colpo subito alla testa.