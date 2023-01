Si sente male e si accascia durante la messa, 76enne soccorso e portato in ospedale

ANCONA - Stava assistendo alla funzione religiosa della domenica quando all'improvviso si è accasciato: attimi di paura alla chiesa delle Grazie ad Ancona per un 76enne che ha avuto un malore durante la messa. Era seduto in una panca quando si è sentito male e si è accasciato. Immediatamente è partita la richiesta di soccorso, sul posto la Croce gialla che lo ha trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Malore in Chiesa, ubriaco soccorso al Viale

E sempre la Croce gialla è intervenuta questa mattina al viale della Vittoria ad Ancona per soccorrese un ragazzo di 27 anni che dava in escadenscenze. Il giovane si trovava all'interno di una macchina guidata da un amico e in preda ai fumi dell'alcol era totalmente fuori controllo: appena arrivati i sanitari lo hanno fatto salire in ambulanza per accompagnarlo in ospedale.