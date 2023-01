Vomito e poi il malore, mamma muore a 40 anni. La scoperta choc della figlia: «Era stata male tutto il giorno»

STOCKPORT - Morta per un'intossicazione alimentare a Stockport, nel Regno Unito. Kelly Gleeson, 40 anni, è stata male tutto il giorno lo scorso 29 dicembre. Ha passato la maggior parte del tempo a vomitare e verso le 18 si è messa a dormire per riposare. Ma non si è più svegliata. Un'ora dopo la figlia adolescente l'ha ritrovata senza vita.

Colpa di un'embolia

Kelly, che lavorava in una casa di cura e non aveva problemi di salute, è morta per un'embolia polmonare, che si verifica quando un coagulo di sangue si blocca in un'arteria dei polmoni. I sintomi includono improvvisa mancanza di respiro, dolore toracico e tosse o vomito di sangue. A causarla sarebbe stata un'intossicazione alimentare.

La reazione dei familiari

«I medici non sono riusciti a rianimarla. È successo tutto all'improvviso. Siamo tutti sotto choc», ha raccontato la sorella della donna, che ha lasciato il marito Jerry, con cui stava insieme da 22 anni. «Non ho mai smesso di amarti e ti amerò per sempre. Prometto che mi prenderò cura della nostra bambina. Senza di te sono perso», le sue parole scritte sui social.