Malore per la dipendente di un supermercato, controlli all'ospedale di Torrette

ANCONA - Intervento della Croce Gialla in piazza Pertini nel pomeriggio di oggi (giovedì 4 gennaio) ad Ancona per il malore occorso alla dipendente (circa 30 ani) di un supermercato della zona con l'ambulanza che insieme all'automedica l'ha poi portata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.