ANCONA - Paura questa mattina poco dopo le 9 in piazzale Europa all'altezza della rotatoria per uno scontro tra un monopattino su cui c'era una donna filippina di 38 anno e un'auto. Sul posto immediato l'intervento della Croce Gialla e della polizia municipale con la donna portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso dopo il trauma subito all'anca.

Ultimo aggiornamento: 13:45

