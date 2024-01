Ragazzo trovato privo di sensi ad Ancona, la corsa della Croce Gialla all'ospedale

ANCONA - Trovato privo di sensi in un vicolo laterale di via Flaminia poco distante da pizza Rosselli probabilmente per un abuso etilico: immediata la richiesta di intervento per un giovane del Niger con la Croce Gialla e l'automedica che hanno raggiunto al destinazione per poi portare il ragazzo all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.