Ancona, lite choc tra fratellini. «Mamma ho paura, ha preso un coltello». La donna è fuori casa, interviene la polizia

ANCONA - Tensione ieri in un’abitazione nelle vicinanze del Piano. E’ scoppiata unatra due ragazzini che in quel momento si trovavano in casa da soli, poiché la madre si era allontanata. Il timore era che uno dei due al culmine del litigio avesse addirittura impugnato un. Alla fine per fortuna tutto si è risolto per il meglio, nessuno si è fatto male ma la paura è stata tanta.L’allarme è scattato attorno alle 18,30. La tensione all’interno dell’abitazione si è accesa all’improvviso, tra i fratelli minorenni. «Mamma abbiamo litigato, lui ha preso un coltello e ho paura». Era questo il tono della richiesta d’aiuto del più piccolo alla mamma dopo essersi chiuso in bagno. La donna era fuori dall’abitazione, era uscita per la spesa, e non aveva con sé le chiavi. A quel punto, visto che i due ragazzini non aprivano la porta, ha chiamato aiuto.