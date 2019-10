Ancona, litiga con la fidanzata e la prende a pugni al pronto soccorso. Arrestato

ANCONA - Va in ospedale dopo essere stata percossa dal compagno, lui la raggiunge al pronto soccorso e continua a picchiarla fino a romperle il naso. A salvarla l'intervento degli agenti di polizia delle Volanti della questura di Ancona.

A finire in manette, ieri sera, un giovane anconetano di buona famiglia il quale, sentite le sirene delle Volanti, tentava di allontanarsi dall'ospedale nascondendosi tra le autovetture in sosta, ma veniva scovato dagli agenti traendolo in arresto per lesioni aggravate dall'uso di un'arma, un grosso anello che, durante l'aggressione, il giovane aveva appositamente indossato per cagionare, ancor di più, gravi lesioni alla compagna.

Tutto si è svolto in pochissimi minuti quando, intorno alle 21.00, giungevano al 113 della Questura di Ancona più telefonate da parte di alcuni utenti che segnalavano un giovane che, in evidente stato di ebbrezza, stava percuotendo violentemente una ragazza nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette, attingendola con numerosi pugni tirati con particolare veemenza.

La giovane donna, dopo essere stata sottoposta ad accurati accertamenti sanitari, veniva refertata per fratture al setto nasale e tumefazioni ed escoriazioni al viso, lesioni guaribili in 30 giorni. I due avevano litigato precedentemente presso la loro abitazione, per motivi non ancora chiari, ove la donna era stata già percossa dal giovane e, per tale motivo, si era portata al pronto soccorso dell'ospedale. G.D., 19enne incensurato, veniva arrestato per lesioni personali aggravate e trattenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.

