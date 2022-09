Notte agitata agli Archi, furiosa lite tra moglie e marito finisce in ospedale tra urla e insulti

ANCONA - Prima sono iniziate le urla e le rispettive accuse, poi nella lite tra moglie e marito si è passati ai fatti. Risultato: una corsa al pronto soccorso per entrambi i coniugi e l'intervento della polizia per riportare la calma. Notte agitata nella zona degli Archi ad Ancona, dove un'ambulanza della Croce Gialla e un'automedica sono state allertate dalla pattuglia dalla volante per un acceso diverbio scoppiato improvvisamente tra due coniugi in un appartamento.

Lite in un appartamento, arriva la polizia

Moglie e marito, in preda all'agitazione, tra grida e insulti, sarebbero arrivati anche alle mani tanto che è stato necessario un passaggi al pronto soccorso di torrette per verificare le loro condizioni e cercare di calmarli. Ad avvertire la polizia sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento: in pochi minuti sono arrivati gli agenti, la Croce gialla e l'automedica: sedata la lite, moglie e marito sono saliti in ambulanza che li ha trasportati in ospedale.