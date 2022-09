Segnalazione per un'animata discussione: le Volanti tempestive in piazza Rosselli

ANCONA - Nella tarda serata di domenica personale della Squadra Volanti della Questura di Ancona, su disposizione della Sala Operativa, si portava in Piazza Rosselli, in quanto era stato segnalato un litigio in prossimità di un’attività commerciale. Nell’avvicinarsi alla zona segnalata i poliziotti notavano due uomini che avevano una discussione animata.

Gli agenti scendevano dal veicolo di servizio e si avvicinavano ai predetti uomini, accertando che si trattava proprio dei soggetti descritti alla Sala Operativa. Dopo aver riportato la situazione alla calma, gli operatori provvedevano ad identificare i due soggetti, due cittadini del Bangladesh di 35 anni.

Entrambi riferivano di aver avuto una discussione verbale, mai passata alle vie di fatto, per futili motivi. I poliziotti, dopo aver calmato e reso edotte le parti in relazione alle proprie facoltà di legge, si accertavano che i due uomini si incamminassero separatamente verso le loro abitazioni.