Ancona, in lacrime per il dottor Chan: era un pilastro per i pazienti

ANCONA Se n’è andato a 78 anni il dottor Robin Chan, uno dei medici più amati e apprezzati che hanno lavorato con tanta passione e impegno all’interno dell’ospedale di Chiaravalle.

La biografia

Robin Yu Hu Chan, dopo aver vissuto e lavorato per moltissimi anni in Italia ed aver raggiunto la meritata pensione, era tornato a Taiwan da dove era partito negli anni Settanta. Il dottor Chan è stato tra quelli che hanno reso celebre l’ospedale di Chiaravalle. Era stato prima ad Ancona, all’Inrca, poi aveva svolto le funzioni di docente alla scuola infermieri. Nel 1980 era giunto a Chiaravalle, dove lavorava come chirurgo. Lasciata la città , Chan in seguito era divenuto primario dell’ospedale di Loreto e una volta giunto alla pensione era tornato a vivere a Taiwan, suo paese d’origine.