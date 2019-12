Ancona, al Passetto apre L’ascensore: menù di qualità e panorama da brividi. Denise Catalano: «Posto magico»

ANCONA Lampadari a forma di nassa e arredi che richiamano i colori del cielo e del mare. Del resto nasce abbarbicato sotto le terrazze dell’ascensore del Passetto, sospeso tra l’azzurro della volta celeste e il blu delle acque dell’Adriatico, il nuovo ristorante di Denise Catalano, già titolare del Palombaro al Mandracchio. Ristorante che si chiamerà proprio L’ascensore e che verrà aperto al pubblico domenica prossima, data per la quale c’è già il tutto esaurito. «Questo è un luogo magico – afferma la giovane imprenditrice –, d’inverno è possibile osservare le nuvole che si muovono nel cielo e il mare in burrasca, d’estate l’incanto dell’azzurro etereo che si fonde con quello delle acque. Mi dispiaceva che un posto così bello e importante per la città non fosse sfruttato. Perciò ho deciso di riportarlo a nuova vita». I locali erano rimasti inutilizzati dal 2010, anno di chiusura del jazz club. Un ristorante che si affaccia sul mare e che proporrà i sapori che esso è capace di offrire. «Sarà una cucina in parte tradizionale e in parte innovativa», fa sapere lo chef Tiziano Spegne Schiavoni. «Faremo una cucina con piatti ricercati. Ci teniamo molto a valorizzare i prodotti locali. Il 70-80% degli ingredienti, come pure dei vini, arriverà dalle Marche, ma avremo anche prodotti provenienti dal resto del territorio nazionale». © RIPRODUZIONE RISERVATA