Intonaco pericolante nel palazzo in centro: arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - intonaco pericolante in un palazzo del centro, intervengono i vigili del fuocoI pompieri sono arrivati Garibaldi da dfove era giunto un allarme per le parti pericolanti di un palazzo. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato e rimosso le parti di intonaco pericolanti su tutta la facciata delle stabile interessato, per garantire il passaggio in sicurezza dei pedoni nella via sottostante. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte.