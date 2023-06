Ancona, perde il controllo dell'auto e si schianta: il lampione dovrà essere sostituito

ANCONA - Grosso spavento, ma per fortuna nessun grave conseguenza, questa mattina intorno alle 8.30 per un incidente avvenuto in via Pesaro, ad Ancona.

Una donna alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura. all’altezza della curva di via Pesaro, schiantandosi contro un palo della luce e danneggiando alcuni specchi della segnaletica stradale. Nessun ferito: non è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto è giunta la Polizia Municipale che ha provveduto a mettere in sicurezza la circolazione mentre gli operatori di Anconambiente si sono occupati del palo pericolante. Il lampione verrà sostituto sul posto con uno nuovo.