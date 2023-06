Tremendo schianto frontale sulla Valtesino a Offida: due feriti, per uno serve l'eliambulanza

OFFIDA - Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8:30 sulla Strada provinciale Valtesino nel comune di Offida. Due auto si sono scontrate frontalmente e uno degli occupanti ha avuto la peggio ed è stato trasportato in eliambulanza in gradi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. L'altro automobilista invece è stato trasferito al Pronto Soccorso dell'Ospedale Mazzoni di Ascoli ma non è in pericolo di vita. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per strarre una delle persone dalla lamiere.