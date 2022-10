Ancona, l'auto si ribalta in strada: conducente ferito e incastrato tra le lamiere

ANCONA - Perde il controllo dell'auto, il mezzo si rablata sull'asfalto e lui resta incastrato nelle lameiere: liberato e portato all'ospedale di Torrette.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 05.45 circa in via Dell'Artigianato ad Ancona per un incidente stradale. Per cause da accertare il conducente dell'auto ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi su un lato lungo la carreggiata. La squadra di Ancona in collaborazione con i Sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la persona con tecniche specifiche per poi essere trasportato al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona per accertamenti. Sul posto anche la Polizia Stradale.