Schianto contro le auto in sosta nella notte a Palombina: ragazza 23enne in codice rosso

ANCONA - Perde il controllo dell’auto e finisce contro una vettura parcheggiata a bordo strada per poi coinvolgere un terzo veicolo. Brutto incidente stradale avvenuto questa notte alle 3,30 in via Flaminia a Palombina Nuova . Un sinistro che ha visto rimanere ferita una ragazza di 23anni poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

In pochi istanti la macchina dei soccorsi si è messa in movimento. In via Flaminia sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica del 118, un mezzo della Croce Gialla di Ancona assieme ad una pattuglia della Polizia Stradale di Fabriano. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto rimaste coinvolte nel sinistro mentre i sanitari si sono presi cura della ragazza che nell’impatto ha riportato un politrauma di una certa importanza. Estratta dall’abitacolo della vettura, la giovane è stata poi adagiata in una barella per poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.