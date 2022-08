FANO - Madre e figlio in ospedale, al San Salvatore di Pesaro, per le fratture riportate in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di giovedì a Fano lungo la trafficata via Pisacane. Un’automobile guidata da una trentottenne, originaria dell’Albania ma residente nel capoluogo di provincia, ha investito due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Entrambi i feriti, madre e figlio fanesi rispettivamente di 67 e 38 anni, sono stati gettati a terra dall’urto. Già durante i primi soccorsi sul posto era sembrato evidente il rischio di lesioni piuttosto serie, tanto che i due familiari erano stati subito trasportati in ambulanza al pronto soccorso del San Salvatore, dove gli accertamenti del caso hanno confermato la presenza di fratture. Madre e figlio sono dunque stati ricoverati nell’ospedale pesarese. Viale Piceno è un segmento urbano della statale Adriatica ed era piuttosto trafficato al momento dell’incidente stradale, coinciso con l’orario del rientro dal lavoro e dalle spiagge. Fisiologici i rallentamenti del traffico, protrattisi fino a quando la polizia locale non ha terminato i rilievi di legge. Dalla prima ricostruzione dell’episodio risulta che la conducente della vettura guidasse sulla corsia nord, diretta quindi verso Pesaro, e che i due pedoni attraversassero la strada verso la zona mare: l’urto sarebbe pertanto avvenuto quando madre e figlio avevano quasi completato l’attraversamento sulle strisce pedonali, poco dopo la rotatoria all’incrocio con via Vittorio Veneto. Entrambi i feriti sono rimasti a terra, doloranti per le conseguenze dell’incidente. L’investimento è avvenuto in una zona nevralgica per la viabilità fanese, su cui insistono stazione ferroviaria e snodo di scambio treno-autobus, oltre che alcuni negozi. Sono intervenuti la polizia locale con due pattuglie e il servizio 118 per il primo soccorso e per il trasporto in ambulanza dei due feriti.