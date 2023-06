Schianto all'incrocio di Pietralacroce, feriti un medico e una donna di 32 anni

ANCONA - Uno scontro improvviso, al semaforo di Pietralacroce. Due auto danneggiate e due persone ferite trasportate al pronto soccorso di Torrette per controlli. E' successo ieri sera ad Ancona. Per cause in corso di accertamento, due macchine all'incrocio di Pietralacroce regolato dal semaforo si sono scontrate: a bordo una donna di 32 anni e un medico di circa 70 che nell'impatto sono rimasti lievemente feriti. Sul posto Croce gialla, automedica del 118 e vigili del fuoco. Gli automobilisti sono stati trasportati in ospedale.