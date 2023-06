Giulianova, a fuoco il bar della Madonna dello Splendore: gravi danni

GIULIANOVA - Un rumore di vetri rotti, un acre fumo nero, è questo lo scenario che si è presentato a chi si trovava davanti al Bar del Santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova gestito da Giannicol Di Davide o a chi passeggiavano davanti al Santuario. Si è verificato poco prima dell'apertura del locale, attorno alle 7,30, un incendio che è stato innescato dal motore del congelatore a pozzetto dei gelati e ha successivamente interessato tutto il locale.

C'è stato un addetto alla pulizia della città che si trovava nel bagno esterno, che il titolare lascia aperto per i fedeli della prima messa del mattino il quale, avvertito l'odore e poi resosi conto che si trattava di fiamme e fumo, ha avvertito sia i carabinieri che i vigili del fuoco.

I militari hanno messo in sicurezza l'area, liberandola da persone e mezzi in sosta fuori del bar. Il calore e le fiamme sprigionate dall'incendio hanno fatto scoppiare una vetrata e i carabinieri sono intervenuti con gli estintori in dotazione all'auto militare iniziando a spegnere le fiamme evitando così che il fuoco si propagasse nel locale, circoscrivendolo. L'incendio è stato completamente domato dai vigili del fuoco. A seguito dello svilupparsi delle fiamme, nel bar si è diffuso un denso fumo che è stato smaltito in parte con il motoventilatore in dotazione. Ma i danni sono stati tanti.

Ne parla, comprensibilmente avvilito, il titolare Giannicol Di Davide: «Purtroppo i danni sono tanti in quanto il fumo ha annerito tutte le pareti del locale e bisognerà ripulire ogni cosa e ritinteggiare i muri. Non solo, le fiamme hanno anche distrutto l'impianto dell'aria condizionata e anche il televisore ma soprattutto, ripeto, è il "nero" che ha invaso il locale che deve essere smaltito completamente. Sono trent'anni che faccio questo lavoro (Di Davide è titolare anche dell'American bar, noto ritrovo anche della tifoseria giallorossa, davanti allo stadio Fadini) e non mi è mai capitato che si potesse bruciare o andare in corto il motore del distributore dei gelati che ho sempre avuto, eppure stavolta è andata così proprio mentre stavamo per aprire il bar. Abbiamo fissato, come facciamo ogni estete, un primo evento enogastronomico e musicale per lunedì, spero di poter fare in tempo a sistemare tutto e poter ricominciare la "stagione" come abbiamo fatto con successo, ma è un lavoraccio ed è da stamattina che tutti, amici ed addetti ai lavori che ci stanno dando una mano». Sulle cause indagano i carabinieri.