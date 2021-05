ANCONA - Schianto tra un’auto e un bus questa mattina all’incrocio tra via del Castellano e via Benedetto Croce. Il bilancio è di 5 feriti, tutti passeggeri dell’autobus, non gravi. Sul posto, il 118 con la Croce Gialla e tre pattuglie dei vigili urbani.

Ultimo aggiornamento: 09:49

