Ancona, betoniera impazzita finisce in un fossato: paura per il conducente (illeso), complicato il recupero del mezzo

ANCONA - Per cause da accertare il conducente di una betoniera ha perso il controllo del mezzo che si è poi adagiato su un fossato a margine della carreggiata. Paura senza ripercussioni: i Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 17 in via Saline nel comune di Ancona per il recupero di una betoniera.

Il difficile recupero

La squadra della centrale con l’ausilio di un autopompa e dell’autogru ha provveduto al recupero dell’autocarro e la messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Illeso l’autista del mezzo, non si segnalano persone coinvolte. Sul posto la Polizia Locale.