Appena dimesso da Torrette si schianta con l'auto e torna subito all'ospedale

ANCONA - Appena dimesso si schianta e torna subito all'ospedale. Beffa atroce, questa mattina, per una ragazzo pakistano di 22 anni, cche era appena stato dimesso dall'ospedale di Torrette dopo un intervento. È salito sulla propria auto per tornare a casa, ma ha fattio in tempo solo ad arrivare alla rotatoria prima di essere covinvolto in un tamponamento. È stato soccorso dagi operatori sanitari della Croce Gialla e immediatamente riportato a Torrette per una lesione alla spalla. Sul posto anche la Polizia stradale.