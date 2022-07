Moto contro un'auto, incidente in riviera: atterra l'eliambulanza. Feriti 2 centauri

NUMANA – Incidente da brividi attorno alle 20 in via del Conero, dove una moto con a bordo due ragazzi osimani di 18 anni si è scontrata, in fase di sorpasso, con un’auto che stava uscendo dal parcheggio del piazzale Adriatico. Vista la gravità della situazione, il 118 ha attivato l’eliambulanza, atterrata sul luogo dello schianto dove è intervenuto anche un mezzo della Croce Bianca di Numana e l'automedica di Osimo.

Feriti due centauri

I due centauri hanno riportato diversi traumi, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita e sono rimasti sempre coscienti, nonostante la violenza dell'impatto. Il conducente, però, è stato portato in volo a Torrette in codice rosso per brutte fratture al bacino e a una gamba. Il suo amico è stato trasportato all'ospedale regionale in codice giallo da un'ambulanza della Croce Bianca. Illeso, invece, l'uomo alla guida dell'auto. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Numana per i rilievi e per la gestione del traffico, andato in tilt.