Vaccini buttati e mazzette per avere il Green pass: altre cinque misure cautelari, sequestrati soldi a Lucchetti

ANCONA -Vaccini buttati e mazzette per avere il Green pass: altri cinque misure cautelari, sequestrati soldi a Lucchetti, l'infermiere accusato di essere al centro del traffico. Nell'inchiesta denominata “€uro Green Pass”, ad oggi, sono state applicate 85 misure cautelari. E, nella mattinata odierna, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ancona, hanno eseguito altre 5 misure cautelari dell’obbligo di dimora, aggravata dal divieto di uscire di casa dalle ore 21 alle ore 6 e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria emesse dal Gip di Ancona a carico di altrettanti indagati per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico continuati, commessi in concorso al fine di ottenere l’indebito rilascio del Green pass. Contestualmente è stata eseguita la misura cautelare reale del sequestro preventivo fino alla somma di 4.500 euro a carico dell’infermiere Emanuele Lucchetti, principale indagato della vicenda corruttiva, tuttora sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 10 Gennaio scorso.

