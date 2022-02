Green pass falsi, altri 35 provvedimenti restrittivi. L'inchiesta ha già portato in carcere l'infermiere anconetano Emanuele Lucchetti

ANCONA - Altri 35 provvedimenti restrittivi per i falsi vaccini. Sin dalle prime ore di questa mattina, comunica la polizia, è in corso un’articolata attività di polizia giudiziaria, condotta dalla Squadra Mobile di Ancona e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, finalizzata all’applicazione di 35 provvedimenti cautelari emessi dal Gip del capoluogo. I provvedimenti sono scattati in seguito agli sviluppi investigativi sulle accertate «responsabilità di più soggetti, indagati in merito ai reati di corruzione, falso ideologico, peculato, continuati e in concorso, finalizzati ad ottenere, previo corresponsione di somme di denaro, l’indebito rilascio delle certificazioni Green Pass, attraverso la finta inoculazione del vaccino, all’epoca messa in atto dal principale indagato, un infermiere di Ancona, Emanuele Lucchetti, attualmente agli arresti in carcere».

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Ancona, così si ottenevano i falsi green pass: infermiere... PRIMO PIANO L'arresto dell'infermiere dei falsi vaccini all'hub... IL RACCONTO Le due facce dell'infermiere che faceva vaccini falsi. Il suo... L'INCHIESTA Primari, impiegati e professori: tutte le tessere da incastrare nel... L'INCHIESTA L'infermiere dei falsi vaccini racconta al giudice: «Io... L'INTERROGATORIO Vaccini falsi, l'infermiere infedele si difende: «Ho ceduto... L'INDAGINE Il falsario dei vaccini si sentiva alle strette: «Vivo male, mi... L'INCHIESTA Clienti no vax e mediatori per vaccini bluff, caccia ai complici: pc... L'INCHIESTA Vaccini bluff, l'infermiere pentito fa ricorso al Riesame:...

Con i 35 provvedimenti di oggi, le persone coinvolte nel giro del falso infermiere arrivano a quota 85, le precedenti 50 misure cautelari erano state notifivcate lo scorso 10 gennaio.

La predetta seconda tranche dell’attività investigativa ha consentito di delineare altre posizioni indiziarie, rafforzando, inoltre, quelle già acclarate a carico dei principali indagati, già sottoposti da oltre un mese a provvedimenti cautelari.

Su richiesta del Procuratore della Repubblica di Ancona, il Gip ha emesso anche una ulteriore Ordinanza di applicazione di provvedimenti cautelari personali e reali, dei quali: 5 hanno replicato i provvedimenti custodiali già emessi a carico dei principali indagati, ancora sottoposti dal 10 gennaio alle medesime restrizioni; 2 ulteriori misure cautelari degli arresti domiciliari; 28 ulteriori misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. con divieto di uscire di casa nella fascia oraria 21-06.”

Con l'infermiere Emanuele Lucchetti lo scorso 10 gennaio finirono nei guai altre quattro persone, finite all'epoca ai domiciliari: il ristoratore civitanovese Daniele Mecozzi, l’avvocato anconetano Gabriele Galeazzi, l’imprenditore edile di Sappanico Stefano Galli e la banconista romena Daniela Maria Zeleniuschi.

Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA