Illuminazione della galleria della Montagnola: ecco le limitazioni a partire da lunedì

ANCONA - Proseguono i lavori per l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione della galleria “Montagnola”, sulla strada statale 16 “Via Adriatica” ad Ancona. Per consentire l’avanzamento degli interventi, a partire da lunedì 25 maggio sarà necessaria la chiusura provvisoria al traffico della statale in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torrette/Taglio di Ancona e Candia/Pinocchio.

Per contenere i disagi al traffico, la chiusura sarà attiva esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento di questa fase è previsto entro il 10 giugno.

Sempre sulla SS16 Adriatica, da giovedì 28 maggio saranno eseguiti i lavori di manutenzione programmata per il ripristino dei giunti di dilatazione sul viadotto che consente il collegamento con il casello autostradale di Ancona Sud/Osimo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa adiacente, con indicazioni sul posto. Il completamento è previsto entro il 5 giugno

