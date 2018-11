I ladri smurano la cassaforte nella casa dell'ex direttore di banca. Rubati oro e soldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Segano le sbarre montate alla finestra, abbattono una porta in ferro all’interno dell’appartamento, smurano la cassaforte e se vanno con gioielli e contante. Il furto è stato commesso nel fine settimana in via Bezzecca, ad Ancona, nell'appartamento di un ex direttore di banca. Il colpo sarebbe stato portato a termine attorno alle 18, quando il proprietario era fuori per delle commissioni. Segate le sbarre, i ladri hanno forzato la finestra e sono entrati nell’appartamento. Rubati un orologio in oro il cui valore è da definire, dei monili in argento e oro e una cifra in contanti stimata attorno ai 6000 euro.