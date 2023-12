Il Daspo è anche al femminile: accende i fumogeni al Del Conero, ragazza di 18 anni per un anno lontana dagli stadi

ANCONA - Il Questore di Ancona, Dr. Cesare Capocasa, nell’ambito delle attività volte ad impedire fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ha firmato - ai sensi dell’art. 6 Legge nr. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni – un provvedimento elaborato dall’Ufficio Misure di Prevenzione Divisione Anticrimine di Ancona di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

Il D.A.S.P.O. è stato disposto nei confronti di una tifosa del Gubbio, ivi residente, che all’interno della curva ospiti, in data 9 settembre, presso lo stadio del Conero, in occasione dell’incontro di calcio con l'Ancona si è resa responsabile dell’accensione di alcuni fumogeni, e quindi ritenuta responsabile di condotta pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questi fatti la giovane (ha appena 18 anni) 18 anni, è stata deferita dal personale della DIGOS e a seguito del provvedimento del Questore non potrà accedere alle manifestazioni sportive per un un anno.

Grazie alle immagini registrate da personale del locale gabinetto della Polizia Scientifica, presente allo stadio, la presunta responsabile è stata successivamente identificata con assoluta certezza e per tanto deferita all’A.G.

per quanto di competenza.