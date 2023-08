Ancona, guasto a una tubatura: il Viale è allagato. Disagi per il traffico in pieno centro

ANCONA - Si rompe una tubatura, il Viale della Vittoria finisce sott’acqua. Disagi e difficoltá per il traffico questa mattina (27 agosto) ad Ancona a seguito di un guasto alla rete idrica che si è verificato in via Rismondo.

La viabilità

La corsia di marcia del Viale che va dal Passetto in direzione piazza Cavour è stata invasa dall’acqua, con inevitabili ripercussioni per la circolazione stradale. Si attende l’intervento della polizia locale e dei tecnici.

