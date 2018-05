Grande festa per l'Iron Man Giuseppe Ottaviani che compie 102 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Grande festa per l’Iron Man centanrio di Fosombrone, Giuseppe Ottaviani.Anche quest’anno Giuseppe Ottaviani si prepara a celebrare il suo compleanno su un campo di atletica. Domenica 20 maggio il pluricampione mondiale master taglierà il traguardo dei 102 anni con una festa in compagnia dei tanti amici dello sport, ad Ancona. Lo speciale pomeriggio dedicato all’inossidabile centenario di Sant’Ippolito scatterà dalle ore 15.30 al campo Italico Conti con due gare master a invito di lancio del disco e lancio del giavellotto. Appuntamento invece alle 18 nella sala stampa del Palaindoor anconetano per la proiezione del film “Cent’anni di corsa” che ha Ottaviani come protagonista, diretto da Domenico Parrino e realizzato dal gruppo video Humareels di Bologna. Il documentario racconta come “Peppe” abbia trovato nello sport un bisogno primario per l’uomo, una speranza e un nuovo inizio. Alle 18.30 spazio ai festeggiamenti con il brindisi finale.Nel 2016, per il centesimo compleanno, Ottaviani ha realizzato cinque record mondiali della categoria M100 al Palaindoor, quindi nel 2017 si è messo alla prova nel pentathlon lanci a Fano, inaugurando la lista dei primati del mondo per la sua fascia di età.