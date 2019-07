Gommone in balia di correnti e onde: salvati con le moto d'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Gettano l'ancora che s'incaglia e non riescono a recuperarla, restano con il gommone in balia di onde e correnti: salvati nella baia di Portonovo.I due bagnanti sono stati tratti in salvo dagli agenti delle Volanti di mare dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Ancona che, a bordo delle moto d'acqua, hanno permesso ai due di sbarcare in sicurezza. Non si tratta del pirmo intervento di questo tipo: gli agenti sulle moto d'acqua avevano già soccorso due pesrone in difficoltà davanti alla spiaggai delle Due Sorelle.