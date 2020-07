Furgone prende fuoco in strada, il conducente riesce ad uscire: ma che paura

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Ancona in via Caduti del lavoro per l'incendio di un furgone. Il conducente stava procedendo lungo la via quando si è verificato l'incendio dell'automezzo; è riuscito ad accostare e ad uscire dal veicolo senza conseguenze. La squadra zul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il furgone che era alimentato a metano.

