Furibonda lite tra un uomo e una donna, lei lo colpisce alla testa con un bastone

ANCONA - Da alterco prima a collutazione poi. Protagonisti un uomo e una donna sudamericani che intorno alle 15,45 hanno litigato in via Raffaello Sanzio con la donna che ad un certo punto ha colpito l'uomo con un bastone che di solito si usa per lavare i vetri con il 50enne portato grazie all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto anche l'automedica e le volanti della questura.

