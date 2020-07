Colpito alla testa dal racchettone, bimbo portato al pronto soccorso dell'ospedale Salesi

ANCONA - Era in spiaggia a Palombina a trascorrere la domenica quando per uno sfortunato movimento è stato colpito alla testa da un racchettone da spiaggia: momenti di paura per un bambino di 5 anni, immediato l'intervento della Croce Gialla che ha portato il piccolo dolorante al pronto soccorso dell'ospedale Salesi per tutti gli accertamenti del caso anche se le seu condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Ultimo aggiornamento: 18:23

