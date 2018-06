Evade dai domiciliari e assale passanti e poliziotti con la spranga: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Girava in strada armato di spranga, dopo essere evaso dai domiciliari, spaventando i passanti e attaccando briga con chiunque. Cosa avesse in testa non si sa. Forse era sotto l’effetto dell’alcol o di qualche sostanza. Di sicuro è riuscito a seminare il panico al Piano, dove alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme quando l’hanno visto litigare animatamente con una persona.Gli agenti l’hanno intercettato nella zona di via Scrima, mentre cercava di nascondersi alla loro vista. Quando gli si sono avvicinati, l’uomo ha dato in escandescenze e ha reagito violentemente. Si è alzato di scatto e si è messo a spintonare gli operatori del 113, cercando di colpirli con calci e pugni. Si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Torrette, dove è stato piantonato fino a quando non è stato dimesso. In tribunale si è tenuta la direttissima che si è conclusa con la convalida dell’arresto del 37enne anconetano per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e il trasferimento in carcere a Montacuto, disposto dal giudice Alberto Pallucchini.