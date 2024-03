ANCONA Si stava insaponando quando, all’improvviso, il box doccia è esploso ed è andato in mille pezzi. Il 44enne, manager anconetano che vive a Bergamo per lavoro, è stato investito da una cascata di frammenti di plexiglass taglienti che lo hanno raggiunto sul volto e sul corpo. A causa delle ferite subite, per lo più superficiali, lo sfortunato protagonista di questo singolare infortunio si è dovuto rivolgere al pronto soccorso. A preoccuparlo, in particolare, era un taglio al piede da cui il sangue non smetteva di uscire.

Alla fine il 44enne se l’è cavata con qualche punto di sutura che gli è stato applicato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si è subito rivolto dopo l’incidente. «Stavo facendo la doccia, è successo tutto all’improvviso - racconta il manager che lavora da tanti anni nel campo della moda -. Il vetro della porta è esploso senza che nemmeno lo toccassi. Non so come sia possibile, eppure avevo speso parecchi soldi per farlo realizzare da una ditta famosa a livello mondiale».

Il botto è stato fragoroso. Il diluvio di frammenti affilati lo ha travolto in pieno viso e su tutto il corpo. Per fortuna è riuscito a coprirsi gli occhi, ma non ad evitare di calpestare alcuni vetri acuminati che lo hanno trafitto ad un piede. In qualche modo il 44enne è riuscito ad uscire dalla doccia e tamponare le ferite. Poi, ricoperto di garze, ha raggiunto in auto il pronto soccorso per farsi medicare.