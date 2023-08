Ancona, due frontali in tarda serata: tre donne (tra cui un'anziana) finiscono all'ospedale

ANCONA- Due incidenti, entrambi frontali tra due autovetture, si sono registrati a cavallo della tarda serata di ieri (26 agosto) e la mattina di oggi (27 agosto) ad Ancona.

LEGGI ANCHE: «Nuovo Ospedale, Regione nei tempi: è in arrivo la gara d’appalto». Le rassicurazioni dell’assessore regionale Baldelli

L'intervento

Coinvolte tre donne, tra cui un'anziana di 90 anni, che sono state trasportate in ospedale dalla Croce Gialla. I due impatti si sono verificati in via Pontelungo (ieri sera) e via Manzoni (stamattina intorno alle 8).